Desporto | 24-04-2026 16:03
Lapa e Cartaxo decidem Torneio Interfreguesias no pavilhão do Inatel
Final do Torneio de Futsal Interfreguesias joga-se este sábado, 25 de Abril, no Cartaxo, depois de uma meia-final decidida nos penáltis e de uma goleada sem resposta.
A Lapa e o Cartaxo vão disputar este sábado, 25 de Abril, a final do Torneio de Futsal Interfreguesias, no Pavilhão Desportivo do Inatel, no Cartaxo. O jogo está marcado para as 18h00 e a entrada é livre. As duas formações garantiram a presença no jogo decisivo nas meias-finais realizadas a 22 de Abril. A Lapa levou a melhor sobre Valada apenas na marcação de grandes penalidades, depois de um empate a um golo no tempo regulamentar. Já o Cartaxo confirmou o favoritismo com uma vitória expressiva sobre Vale da Pedra, por 7-2.
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