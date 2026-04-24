Lapa e Cartaxo decidem Torneio Interfreguesias no pavilhão do Inatel

A Lapa e o Cartaxo vão disputar este sábado, 25 de Abril, a final do Torneio de Futsal Interfreguesias, no Pavilhão Desportivo do Inatel, no Cartaxo. O jogo está marcado para as 18h00 e a entrada é livre. As duas formações garantiram a presença no jogo decisivo nas meias-finais realizadas a 22 de Abril. A Lapa levou a melhor sobre Valada apenas na marcação de grandes penalidades, depois de um empate a um golo no tempo regulamentar. Já o Cartaxo confirmou o favoritismo com uma vitória expressiva sobre Vale da Pedra, por 7-2.