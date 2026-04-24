Mafalda Sousa chamada à Seleção Nacional Sub-15 de Futsal

Mafalda Sousa, atleta da Casa do Benfica da Golegã, foi convocada para o estágio de preparação da Seleção Nacional Sub-15 de Futsal Feminino, que decorreu entre 17 e 19 de Abril, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Com apenas 12 anos, a jovem futsalista dá mais um passo importante no seu percurso desportivo, depois de já ter representado a Associação de Futebol de Santarém no Torneio Interassociações.

A chamada à Seleção Nacional Sub-15 constitui um marco relevante para Mafalda Sousa e também para a Casa do Benfica da Golegã, que vê reconhecido o trabalho desenvolvido na formação. A convocatória confirma o talento da atleta e reforça a aposta do clube no crescimento de jovens jogadoras da região.