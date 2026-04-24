Desporto | 24-04-2026 17:03
Mafalda Sousa chamada à Seleção Nacional Sub-15 de Futsal
Atleta da Casa do Benfica da Golegã integrou estágio de preparação na Cidade do Futebol, em Oeiras. Aos 12 anos, soma mais um momento marcante num percurso desportivo em crescimento.
Mafalda Sousa, atleta da Casa do Benfica da Golegã, foi convocada para o estágio de preparação da Seleção Nacional Sub-15 de Futsal Feminino, que decorreu entre 17 e 19 de Abril, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Com apenas 12 anos, a jovem futsalista dá mais um passo importante no seu percurso desportivo, depois de já ter representado a Associação de Futebol de Santarém no Torneio Interassociações.
A chamada à Seleção Nacional Sub-15 constitui um marco relevante para Mafalda Sousa e também para a Casa do Benfica da Golegã, que vê reconhecido o trabalho desenvolvido na formação. A convocatória confirma o talento da atleta e reforça a aposta do clube no crescimento de jovens jogadoras da região.
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