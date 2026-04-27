Penáltis dão a Taça Fundação Inatel a Paço dos Negros

A ADCR Paço dos Negros venceu a Taça Fundação Inatel depois de empatar 0-0 no tempo regulamentar frente à Sociedade Recreativa Cruzamento Pegões, numa final disputada na Azinhaga, concelho da Golegã. A decisão acabou por surgir nas grandes penalidades, onde a equipa do concelho de Almeirim foi mais eficaz e garantiu a conquista do troféu.

O encontro foi equilibrado e disputado ao detalhe, com as duas formações a anularem-se durante os 90 minutos. Pegões mostrou solidez defensiva e Paço dos Negros respondeu com organização e disciplina táctica, mas nenhuma das equipas conseguiu encontrar o caminho da baliza. No desempate por penáltis, os jogadores de Paço dos Negros mantiveram a frieza necessária e selaram a vitória por 4-2.

A claque e os adeptos da localidade marcaram presença em força na Azinhaga, pintando as bancadas de preto e branco e puxando pela equipa até ao último remate. O clube agradeceu publicamente o apoio, sublinhando que a presença dos adeptos foi determinante para a conquista da taça.

A vitória reforça o percurso competitivo de Paço dos Negros no futebol popular e dá novo brilho à época da equipa