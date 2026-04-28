Desporto | 28-04-2026 17:56
Atletas do CN Torres Novas campeões nacionais de triatlo
Ana Ramos e Rui Narigueta, do Clube de Natação de Torres Novas, participaram no Campeonato Nacional Individual de Triatlo de média distância e sagraram-se campeões nacionais nos respectivos grupos de idades.
Ana Ramos e Rui Narigueta, do Clube de Natação de Torres Novas, participaram no Campeonato Nacional Individual de Triatlo de média distância e sagraram-se campeões nacionais nos respectivos grupos de idades. A competição decorreu no dia 26 de abril em Moura, numa prova composta por 1,9 quilómetros de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida.
Ana Ramos, que havia vencido o Setúbal Triathlon duas semanas antes, terminou no quarto lugar na geral e conquistou o primeiro lugar no grupo de idades 30-34 anos. Rui Narigueta sagrou-se campeão no grupo 50-54 anos, conquistando o 16.º lugar na classificação geral.
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