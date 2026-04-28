Pedalam para vencer mas é fora da estrada que se mede a fibra das ciclistas de Alpiarça

Francisca Grazina, Carolina Aurélio, Inês Fonseca, Beatriz Rodrigues e Bárbara Cunha têm entre 16 e 17 anos, mas já aprenderam que no ciclismo não basta pedalar depressa. Na equipa feminina de “Os Águias” de Alpiarça, cada treino, cada prova e cada conquista são construídos com esforço, sacrifício e uma forte noção de compromisso, dentro e fora da estrada. A paixão pela modalidade une as cinco atletas, que destacam o ambiente vivido em equipa e as experiências das competições como alguns dos maiores motivos para continuarem a lutar pelos seus objectivos. A exigência é elevada e não se resume à condição física. Conciliar os estudos com treinos e provas é um desafio permanente, num percurso onde o tempo nunca sobra e a disciplina é decisiva.

Num desporto cada vez mais competitivo, também o material pesa. Muitas das bicicletas utilizadas podem ultrapassar os três mil euros, um investimento que revela a exigência crescente da modalidade e o esforço financeiro suportado por clube e famílias. Aos custos do equipamento juntam-se as deslocações e a participação nas provas, num equilíbrio difícil que exige persistência e apoio constante.

Ainda assim, na formação de Alpiarça, os resultados não são tudo. Para César Galvão, da equipa técnica, o principal objectivo passa pela formação pessoal das atletas. “A nossa missão é formar mulheres com valores”, sublinha, apontando a responsabilidade, a empatia e o espírito de equipa como pilares do projecto. Os triunfos surgem, diz, como consequência natural do empenho das jovens e do apoio das famílias. Com uma identidade já consolidada no panorama nacional, a equipa tem vindo a somar títulos e a alimentar sonhos maiores. Um deles é, um dia, representar Portugal. A inspiração tem nome conhecido: Maria Martins, natural da Moçarria e madrinha da escola, que serve de exemplo a quem quer chegar mais longe.

Em Alpiarça, ninguém pedala sozinho. E é talvez nessa ideia simples que está a maior força destas jovens ciclistas: “mais do que uma equipa, somos um grupo que cresce unido, determinado a conquistar pódios e a construir futuro”, afirmam em uníssono.