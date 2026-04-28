Triatlo de Torres Novas coloca três atletas no top 20 em etapa do Mundial
Ricardo Batista, João Nuno Batista e Maria Tomé, atletas do Clube de Natação de Torres Novas, terminaram entre os 20 primeiros classificados na primeira etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo de 2026
Ricardo Batista, João Nuno Batista e Maria Tomé, atletas do Clube de Natação de Torres Novas, terminaram entre os 20 primeiros classificados na primeira etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo de 2026. A prova foi disputada no dia 25 de abril em Samarkand, no Uzbequistão.
Ricardo Batista conseguiu o melhor resultado da equipa, terminando no oitavo lugar a apenas 35 segundos do vencedor. João Nuno Batista, prejudicado por muito contacto no segmento de natação, terminou ainda assim dentro do top 20. No sector feminino, Maria Tomé alcançou o 14.º lugar, a sua segunda melhor prestação de sempre em etapas do Campeonato do Mundo.
A prestação dos atletas torrejanos inseriu-se numa jornada histórica para o triatlo português, com Portugal a colocar cinco atletas no top 20, a melhor prestação colectiva de sempre do país em etapas do Campeonato do Mundo.