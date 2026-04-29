Desporto | 29-04-2026 12:00
ACD Valhascos sagra-se vice-campeã nacional de ténis de mesa
FOTO DR
O clube do Sardoal conquistou o vice-campeonato nacional na 2.ª Divisão — Zona Centro Sul do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa, o melhor resultado da sua curta história.
A Associação Cultural e Desportiva de Valhascos foi vice-campeã nacional na 2.ª divisão — Zona Centro Sul do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa, organizado pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Este resultado assume especial significado por se tratar apenas da terceira época de actividade do clube. Para além do destaque nacional, a época ficou ainda marcada pelo vice-campeonato na Taça Distrital da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra, pela presença na primeira eliminatória da Taça de Portugal e pelo quarto lugar da equipa B no campeonato distrital.
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