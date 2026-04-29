Ateneu Cartaxense com oito pódios no nacional de DMT e Tumbling
O Ateneu Artístico Cartaxense somou oito pódios no Campeonato Nacional de DMT e Tumbling, disputado no fim de semana de 25 e 26 de abril, em Vila do Conde. Na categoria de DMT, Madalena Costa e Sara Martins sagraram-se campeãs nacionais, nas categorias de Iniciadas Femininas 1.ª Divisão e Base Iniciadas Femininas, respectivamente.
Em Tumbling, Lara Lucas conquistou o título nas Juvenis Femininas 1.ª Divisão, com a equipa a arrecadar também o título por equipas. Kimberly Pessin e Maria Caridade foram vice-campeãs nacionais em Iniciadas Femininas, nas categorias Base e 1.ª Divisão, respectivamente, com Margarida Pedro a completar o pódio nesta última. Em masculinos, Duarte Alface terminou na segunda posição em Júnior Elite.