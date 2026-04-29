Clube de Natação de Torres Novas triunfa no Torneio do Sorraia

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) venceu o XVII Torneio do Sorraia, disputado a 26 de Abril em Coruche, impondo-se entre 172 nadadores de 13 clubes como a equipa mais pontuada da competição. No regresso às provas após os Campeonatos Nacionais e Distritais, o CNTN dominou em várias frentes. Em destaque esteve Rafaela Mendes, que venceu os 400m livres e os 100m mariposa, tendo nesta última prova estabelecido um novo recorde do torneio. Integrou também a estafeta vencedora dos 4x50m estilos e foi a nadadora mais pontuada da competição.

Outros atletas também tiveram resultados positivos, como Duarte Mendes que venceu os 400m livres, Clara Madureira que ganhou nos 100m mariposa, Afonso Evaristo que venceu nos 100m bruços, assim como Leonor Lopes e Juliana Monteiro que foram as mais rápidas nos 100m livres e Carolina Lopes nos 100m bruços.

Paralelamente, vários nadadores do clube contribuíram para a vitória da selecção distrital de Santarém no Meeting Cidade de Leiria, com destaque para Rita Valentim que ficou em 1º nos 100m livres, Rodrigo Alegria que foi ao pódio nos 100m livres e o Salvador Vieira que esteve a 2 centésimos de subir também ele ao pódio.