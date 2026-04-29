Viver Santarém com vários pódios no Torneio do Sorraia em natação

Guilherme Conceição, nos 100 metros (m) bruços, e Marta Ferreira, nos 100m livres, venceram as respectivas provas no XVIII Torneio do Sorraia, disputado no dia 26 de abril nas Piscinas Municipais de Coruche. O clube somou ainda três segundos lugares e seis terceiros lugares, terminando na sexta posição da classificação geral por equipas.

A competição reuniu 162 nadadores em representação de 13 clubes. Maria Carolina Fidalgo ficou em segundo lugar nos 100m mariposa e nos 100m costas, e Francisco Dias repetiu a classificação nos 400m livres. Os atletas Martim Bernardo, Madalena Salgado e Catarina Fragoso conquistaram o terceiro lugar nas suas categorias em 100m bruços, com Catarina Fragoso a conquistar também o terceiro lugar do pódio nos 100m mariposa, juntamente com Lara Januário e Benedita Lagarinhos, nas suas categorias. A equipa, composta por 12 atletas e acompanhada pelo professor Renato Rodrigues, bateu ainda 28 recordes pessoais ao longo do dia.

A Viver Santarém esteve também representada no Meeting Internacional de Leiria da categoria de Infantis, por Maria Amélia Torres (Infantil B). A nadadora competiu pela selecção distrital de Santarém, tendo contribuído para a vitória colectiva numa competição que contou com 110 nadadores em representação de 15 clubes.