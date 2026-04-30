Carregueiros levanta Taça do Ribatejo de futsal amador

O Centro Recreativo de Carregueiros conquisto a Taça do Ribatejo de futsal amador 2025/2026, ao vencer a Pastelaria Cristal, de Alverca, numa final decidida apenas nas grandes penalidades. Depois do empate a duas bolas no tempo regulamentar e no prolongamento, a formação do concelho de Tomar foi mais eficaz no desempate, vencendo por 4-2. A final, disputada no pavilhão da ACR Carvalhos de Figueiredo, teve emoção até ao fim e uma assistência expressiva nas bancadas. A Pastelaria Cristal chegou a estar em vantagem por dois golos, mas o Carregueiros nunca se deu por vencido e conseguiu recuperar no marcador, levando a decisão para prolongamento e, posteriormente, para os penáltis. Na hora da verdade, a equipa tomarense mostrou sangue-frio e garantiu uma vitória que coroa uma campanha de entrega e resistência.

A Taça do Ribatejo de futsal amador é uma prova não oficial promovida pela associação Campeonato Amador Futsal Ribatejo, estrutura que conta já com 14 anos de actividade e que continua aberta à participação de equipas e clubes interessados na modalidade.