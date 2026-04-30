Entroncamento recebe finais do Tejo Cup 2026

O Estádio Municipal do Entroncamento vai receber no dia 1 de Maio as Fases Finais do torneio Tejo Cup 2026, em masculinos e femininos, entre as 9h00 e as 18h30, no Complexo Desportivo do Bonito.

O Estádio Municipal do Entroncamento vai receber no dia 1 de Maio as Fases Finais do Tejo Cup 2026, em masculinos e femininos, entre as 9h00 e as 18h30, no Complexo Desportivo do Bonito.

O momento decisivo da competição, organizada pela Associação de Futebol de Santarém com o apoio do CADE Entroncamento e o patrocínio de diversas empresas da região, envolve jogadores dos escalões de formação de todos os clubes do distrito. O evento contará com a presença de figuras de relevo do futebol nacional, nomeadamente o patrono do torneio, Bino Maçães, selecionador campeão europeu e mundial de Sub-17, a madrinha do torneio, Matilde Fidalgo, e a embaixadora, Cristiana Duarte.