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Desporto | 30-04-2026 16:20

Entroncamento recebe finais do Tejo Cup 2026

Entroncamento recebe finais do Tejo Cup 2026
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O Estádio Municipal do Entroncamento vai receber no dia 1 de Maio as Fases Finais do torneio Tejo Cup 2026, em masculinos e femininos, entre as 9h00 e as 18h30, no Complexo Desportivo do Bonito.

O Estádio Municipal do Entroncamento vai receber no dia 1 de Maio as Fases Finais do Tejo Cup 2026, em masculinos e femininos, entre as 9h00 e as 18h30, no Complexo Desportivo do Bonito.
O momento decisivo da competição, organizada pela Associação de Futebol de Santarém com o apoio do CADE Entroncamento e o patrocínio de diversas empresas da região, envolve jogadores dos escalões de formação de todos os clubes do distrito. O evento contará com a presença de figuras de relevo do futebol nacional, nomeadamente o patrono do torneio, Bino Maçães, selecionador campeão europeu e mundial de Sub-17, a madrinha do torneio, Matilde Fidalgo, e a embaixadora, Cristiana Duarte.

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