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Desporto | 30-04-2026 21:00

Foreirinhos Cup junta mais de 150 jovens futebolistas em Foros de Salvaterra

Foreirinhos Cup junta mais de 150 jovens futebolistas em Foros de Salvaterra
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Torneio Manuel Rodrigues Cação realiza-se em dois sábados, no Campo da Pedrinha, com equipas dos escalões Sub-9 e Sub-7 e uma aposta assumida no convívio, no fair-play e nos valores do desporto juvenil.

O Grupo Desportivo Forense vai organizar a 3.ª edição da Foreirinhos Cup - Torneio Manuel Rodrigues Cação, iniciativa dedicada ao futebol de formação que volta a colocar Foros de Salvaterra no mapa desportivo da região.
A edição de 2026 decorre em dois sábados distintos, no Campo da Pedrinha. O primeiro dia de competição está marcado para 2 de Maio e será dedicado ao escalão de Sub-9, seguindo-se, a 9 de Maio, a participação das equipas de Sub-7.
Ao longo dos dois dias, deverão passar pelo recinto desportivo mais de 150 jovens atletas, em representação de vários clubes, num torneio em que a organização pretende valorizar não apenas a competição, mas também o convívio, o respeito entre equipas e a promoção dos valores do desporto juvenil.
Criada para homenagear Manuel Rodrigues Cação, figura ligada à comunidade e ao desporto local, a Foreirinhos Cup tem vindo a crescer de edição para edição, tanto em número de participantes como em reconhecimento. A organização destaca o ambiente familiar, a aposta na formação e a capacidade do torneio para se afirmar como uma referência crescente na região.
Mais do que medir forças dentro das quatro linhas, a iniciativa pretende proporcionar aos jovens atletas uma experiência positiva, marcada pela alegria de jogar futebol, pela amizade entre clubes e pelo fair-play.
Com a realização da 3.ª edição da Foreirinhos Cup, o Grupo Desportivo Forense reforça o compromisso com o desenvolvimento do futebol de formação e com a dinamização desportiva e social de Foros de Salvaterra e do concelho de Salvaterra de Magos.

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