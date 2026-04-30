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Desporto | 30-04-2026

Mais de 540 jovens participam no Grande Prémio de Atletismo 25 de Abril em Abrantes

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Prova tem vindo a afirmar‑se como espaço de promoção do atletismo juvenil

O 25.º Grande Prémio de Atletismo 25 de Abril, organizado na União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede, juntou este ano mais de 540 jovens atletas, dos 6 aos 17 anos, numa manhã dedicada ao desporto e à formação. A edição ficou marcada pela homenagem a Manuel Gonçalves, figura central do atletismo local, conhecido por todos como “professor Gonçalves”, que passa a dar nome à prova.
A iniciativa reuniu clubes, escolas e dezenas de famílias que acompanharam os jovens corredores ao longo do percurso. O presidente da União de Freguesias enviou as imagens do evento, sublinhando o simbolismo da homenagem a um treinador que formou gerações e deixou marca profunda no concelho.
O Grande Prémio 25 de Abril é uma das provas mais participadas do calendário desportivo local e tem vindo a afirmar‑se como espaço de promoção do atletismo juvenil, reforçando o envolvimento da comunidade e o espírito associativo.

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