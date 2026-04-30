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Desporto | 30-04-2026 18:00

Marisa Rocha trocou a banca pela dança

Marisa Rocha trocou a banca pela dança
Fora da escola, Marisa Rocha descreve-se como alguém movido por aventura, adrenalina, actividade física e novos projectos. A monotonia desinteressa-a. - foto O MIRANTE
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Reconhecida pelo município, a professora e empreendedora de Samora Correia construiu a Let Me Dance depois de uma decisão que lhe mudou a vida.

Marisa Cândido da Rocha tem 36 anos, é natural de Vila Franca de Xira e cresceu em Samora Correia, terra onde acabou por erguer o projecto que hoje lhe ocupa quase todos os dias. A dança não surgiu cedo como destino anunciado. Antes disso, o sonho era ser veterinária, por causa do gosto pelos animais, uma paixão que ainda mantém. O primeiro contacto mais estruturado com a dança surgiu aos 16 anos, através do grupo recreativo da escola. Ao ver uma amiga dançar, começou a imaginar-se naquele lugar.
Numa altura em que, segundo diz, em Samora Correia “não se passava quase nada” na área, percebeu que, se queria evoluir, teria de procurar formação fora. A falta de transportes em horários tardios dificultava as deslocações, mas quando ganhou autonomia começou a ir para Lisboa, onde frequentou a Dance Spot durante vários anos. Na escola, contactou com várias linguagens, do ballet à dança contemporânea, do jazz ao dueto coreográfico e às diferentes vertentes de street dance. Essa diversidade tornou-se uma das marcas da sua forma de ensinar.

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