Marisa Rocha trocou a banca pela dança

Marisa Cândido da Rocha tem 36 anos, é natural de Vila Franca de Xira e cresceu em Samora Correia, terra onde acabou por erguer o projecto que hoje lhe ocupa quase todos os dias. A dança não surgiu cedo como destino anunciado. Antes disso, o sonho era ser veterinária, por causa do gosto pelos animais, uma paixão que ainda mantém. O primeiro contacto mais estruturado com a dança surgiu aos 16 anos, através do grupo recreativo da escola. Ao ver uma amiga dançar, começou a imaginar-se naquele lugar.

Numa altura em que, segundo diz, em Samora Correia “não se passava quase nada” na área, percebeu que, se queria evoluir, teria de procurar formação fora. A falta de transportes em horários tardios dificultava as deslocações, mas quando ganhou autonomia começou a ir para Lisboa, onde frequentou a Dance Spot durante vários anos. Na escola, contactou com várias linguagens, do ballet à dança contemporânea, do jazz ao dueto coreográfico e às diferentes vertentes de street dance. Essa diversidade tornou-se uma das marcas da sua forma de ensinar.