Presidente da Associação de Natação de Santarém distinguido

O presidente da Associação de Natação do Distrito de Santarém, João Loureiro, foi distinguido pela Federação Portuguesa de Natação (FPN) como Personalidade do Ano, no âmbito da edição de 2026 dos Prémios Voz do Desporto, que decorreu no Palácio Nacional de Queluz.

A cerimónia foi organizada pela Confederação do Desporto de Portugal e a distinção atribuída a João Loureiro foi justificada pelo seu percurso e dedicação à natação, destacando o trabalho desenvolvido quer ao nível regional, quer na colaboração com a Federação Portuguesa de Natação. “Um dirigente sempre atento, crítico construtivo e disponível, como sucedeu, por exemplo, na organização do Campeonato da Europa de Sub-18 de polo aquático masculino em Rio Maior no ano passado”, frisou o presidente da FPN, Miguel Arrobas.

