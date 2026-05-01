Kartódromo de Alcanede recebe 2.ª etapa de resistência a contar para mundial SWS

O Kartódromo de Alcanede volta a ser palco de uma das provas mais exigentes do calendário da SWS Endurance Cup.

O Kartódromo de Alcanede volta a ser palco de uma das provas mais exigentes do calendário da SWS Endurance Cup. A 2.ª etapa da competição realiza‑se a 1 de Maio e promete um dia inteiro de velocidade, estratégia e resistência ao mais alto nível.

Durante 13 horas consecutivas, a partir das 10h00, as equipas terão de gerir ritmos, pilotos e paragens, num formato que privilegia a consistência e o trabalho coletivo. A organização garante condições técnicas reforçadas, com o sistema de box APEX, que inclui Pit In/Pit Out, sorteio automático de karts, balança para controlo do peso conjunto piloto + kart (83 kg de média) e monitorização permanente dos tempos de saída do pit.

Para assegurar igualdade competitiva, a frota é testada e os karts são equalizados nos dias anteriores à prova.

Todas as equipas recebem taça de participação e a prova atribui pontuação oficial SWS Endurance.

A sigla SWS CUP, refere-se ao universo competitivo da Sodi World Series, o maior campeonato mundial de karting amador, organizado pela marca francesa Sodikart. É um circuito global que junta milhares de pilotos, equipas e pistas certificadas em dezenas de países.