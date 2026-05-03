Academia de Arco e Besta Históricos de Tomar consegue três medalhas em Ourém

A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris conquistou três medalhas e alcançou o 4.º lugar colectivo na 2ª prova do Campeonato Bowhunter/Caça FABP25, realizada em Ourém

A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris conquistou três medalhas e alcançou o 4.º lugar colectivo na 2ª prova do Campeonato Bowhunter/Caça FABP25, realizada em Ourém, sob organização da Juventude Ouriense. Carla Paes alcançou o 1.º lugar em Historical Bow Feminino, enquanto Filipe Dias conquistou igualmente o 1.º lugar em Historical Bow Masculino. Pedro Gil conseguiu o 2.º lugar na mesma categoria. Hugo Paes e Eugénio Moura terminaram, respectivamente, na 4.ª e 8.ª posições.