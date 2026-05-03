Desporto | 03-05-2026 10:00
Academia de Arco e Besta Históricos de Tomar consegue três medalhas em Ourém
FOTO DR
A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris conquistou três medalhas e alcançou o 4.º lugar colectivo na 2ª prova do Campeonato Bowhunter/Caça FABP25, realizada em Ourém
A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris conquistou três medalhas e alcançou o 4.º lugar colectivo na 2ª prova do Campeonato Bowhunter/Caça FABP25, realizada em Ourém, sob organização da Juventude Ouriense. Carla Paes alcançou o 1.º lugar em Historical Bow Feminino, enquanto Filipe Dias conquistou igualmente o 1.º lugar em Historical Bow Masculino. Pedro Gil conseguiu o 2.º lugar na mesma categoria. Hugo Paes e Eugénio Moura terminaram, respectivamente, na 4.ª e 8.ª posições.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Vale Tejo
29-04-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região