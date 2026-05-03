Escola de Atletismo do Cartaxo venceu Km jovem distrital

O Estádio de Abrantes recebeu o Torneio Aniversário da Associação de Atletismo de Santarém e o Distrital do Km jovem, competições que envolveram perto de 150 atletas.

O Estádio de Abrantes recebeu o Torneio Aniversário da Associação de Atletismo de Santarém e o Distrital do Km jovem, competições que envolveram perto de 150 atletas. Colectivamente, a Associação Escola de Atletismo Correr + do Cartaxo foi a vencedora do Km jovem distrital.

Os vencedores individuais foram: 100 M Barr. Sub 18 Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga); 400 M Masc. - Artur Terezan (A20KM Almeirim); Dardo Sub 18 Fem. - Mafalda Oliveira (CB Abrantes); 400 M Fem. - Carolina Salvado (CP Alcanena); Comprimento Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga); 300 M Sub 16 Masc. - Tomás Lopes (A20KM Almeirim); 300 M Sub 16 Fem. - Beatriz Oliveira (AEA Cartaxo); Martelo Sub 18 Fem. - Sofia Marçal (AS Estriga); Martelo Fem. - Inês Barros (AEA Cartaxo); Dardo Sub 16 Masc - André Xavier (A20KM Almeirim); Dardo Sub 18 Masc. - Luís Bibi (CLAC); 1000 M Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); 1000 M Sub 14 Fem. - Carlota Ouro (AEA Cartaxo); 1000 M Sub 14 Masc. - Rodrigo Lacão (CP Alcanena); Comprimento Sub 16 Fem. - Arianna Shyichuk (GA Fátima); Comprimento Sub 16 Masc. - Tomás Lopes (A20Km Almeirim); 1000 M Sub 16 Fem. - Lana Raaijmakers (Tomar Ath); 1000 M Sub 16 Masc - Gabriel Melo (AEA Cartaxo); 1000 M Sub 18 Fem. - Juliana Vieira (CN Rio Maior); 1000 M Sub 18 Masc. - Bernardo Pereira (A20KM Almeirim).