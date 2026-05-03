Ginastas de Benavente conquistam título nacional de acrobática

A organização do evento coube à Federação de Ginástica de Portugal, em parceria com o GimnoFrielas e com o apoio da Câmara Municipal de Loures.

A quadra masculina do Clube União Artística Benaventense (CUAB) sagrou-se campeã nacional infantil de ginástica acrobática, conquistando o título no Campeonato Nacional Infantil.

O grupo, formado pelos ginastas Rodrigo Marques, Gabriel Neves, André Nogueira e Anthony Castro, alcançou o primeiro lugar, resultado que foi celebrado pelo clube como um momento de orgulho para a colectividade. “Campeões nacionais”, destacou o CUAB, felicitando os atletas pelo “excelente resultado”.

O Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, recebeu no dia 1 de Maio o Campeonato Nacional de Infantis de Ginástica Acrobática. A competição reuniu 237 atletas, com idades entre os 7 e os 13 anos, em representação de 37 clubes de todo o país.