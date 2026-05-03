uma parceria com o Jornal Expresso
03/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 03-05-2026 10:00

Ginastas de Benavente conquistam título nacional de acrobática

Ginastas de Benavente conquistam título nacional de acrobática
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A organização do evento coube à Federação de Ginástica de Portugal, em parceria com o GimnoFrielas e com o apoio da Câmara Municipal de Loures.

A quadra masculina do Clube União Artística Benaventense (CUAB) sagrou-se campeã nacional infantil de ginástica acrobática, conquistando o título no Campeonato Nacional Infantil.
O grupo, formado pelos ginastas Rodrigo Marques, Gabriel Neves, André Nogueira e Anthony Castro, alcançou o primeiro lugar, resultado que foi celebrado pelo clube como um momento de orgulho para a colectividade. “Campeões nacionais”, destacou o CUAB, felicitando os atletas pelo “excelente resultado”.
O Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, recebeu no dia 1 de Maio o Campeonato Nacional de Infantis de Ginástica Acrobática. A competição reuniu 237 atletas, com idades entre os 7 e os 13 anos, em representação de 37 clubes de todo o país.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1768
    29-04-2026
    Capa Vale Tejo
    29-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região