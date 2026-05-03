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Desporto | 03-05-2026 15:00

Natação de Rio Maior com 12 medalhas no Torneio do Sorraia

Natação de Rio Maior com 12 medalhas no Torneio do Sorraia
FOTO - CNRM
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O Clube de Natação de Rio Maior participou no XVII Torneio do Sorraia, em Coruche, com 14 atletas, tendo alcançado o 4.º lugar por equipas, conquistando um total de 12 medalhas .

O Clube de Natação de Rio Maior participou no XVII Torneio do Sorraia, em Coruche, com 14 atletas, tendo alcançado o 4.º lugar por equipas, conquistando um total de 12 medalhas (4 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze). Foram ainda estabelecidos 31 novos recordes pessoais e todos os atletas garantiram presença em finais.

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