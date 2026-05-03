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Desporto | 03-05-2026 18:00

Teqball dos ‘Caixeiros’ conquista oito pódios em Paris

Teqball dos ‘Caixeiros’ conquista oito pódios em Paris
FOTO DR
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Com atletas de várias nacionalidades, o Grupo de Futebol Empregados no Comércio de Santarém, mais conhecido por ‘Caixeiros’, foi o que teve o maior contingente em prova em Paris.

Os ‘Caixeiros’ de Santarém estiveram representados com uma comitiva de dez atletas nas duas competições do Circuito Mundial de Teqball — a Challenger Teqball League e o Paris Teqball Open — que se disputaram recentemente em Paris, tendo alcançado oito pódios.
Com atletas de várias nacionalidades — portugueses, húngaros, ucranianos, franceses e brasileiros — o Grupo de Futebol Empregados no Comércio de Santarém, mais conhecido por ‘Caixeiros’, foi o que teve o maior contingente em prova. Subiram ao pódio os seguintes atletas dos ‘Caixeiros’: Singles Femininos – 2.º lugar: Amelie Julian; Singles Femininos – 3.º lugar: Zsofia Dezsenyi; Singles Masculinos – 3.º lugar: Martim Vasques; Duplas Masculinas – 3.º lugar: Dmytro Shevchuk / Oleg Usychenko; Duplas Masculinas – 3.º lugar: Martim Vasques / Gonçalo Reis; Duplas Femininas – 2.º lugar: Amelie Julian / Maria Chedid; Duplas Femininas – 3.º lugar: Zsofia Dezsenyi / Mira Dahlmann; Duplas Femininas – 3.º lugar: Paty Nardy / Eleonora Cunsuolo.

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