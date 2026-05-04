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Desporto | 04-05-2026 12:00

Atletas do CN Rio Maior em destaque na Légua de Vale de Óbidos

Atletas do CN Rio Maior em destaque na Légua de Vale de Óbidos
FOTO - CNRM
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A equipa de atletismo do Clube de Natação de Rio Maior esteve em destaque na Légua de Vale de Óbidos, prova integrada no Torneio de Atletismo das Freguesias de Rio Maior – Jorge Miguel, tendo alcançado o 1.º lugar colectivo.

A equipa de atletismo do Clube de Natação de Rio Maior esteve em destaque na Légua de Vale de Óbidos, prova integrada no Torneio de Atletismo das Freguesias de Rio Maior – Jorge Miguel, tendo alcançado o 1.º lugar colectivo. Individualmente, destacam-se as vitórias de Tomás Cerveira (absolutos e seniores), André Oliveira (juniores), Vicente Figueiredo (juvenis), Rodrigo Ribeiro (iniciados) e Esmeralda Gomes (benjamins B). Subiram também ao pódio Bruno Batista (3.º sénior), Romina Guedes (3.ª veterana 1), Rute Gomes (3.ª veterana 2), Juliana Vieira (2.ª juvenil), Tiago Gomes (3.º iniciado), Luís Gomes (2.º infantil) e Rafael Lopes (3.º benjamim). Para este excelente resultado coletivo contribuíram ainda os atletas Joaquim Cerveira, Sérgio Gomes, Enzo Esmail, Margarida Lindo, Valentina Marques, Lia Esmail, Rafael Ribeiro, Ricardo Santos, Ema Esmail e Rafael Godinho.

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