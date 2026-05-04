Caminhada gratuita dá a conhecer arredores de Vila Franca de Xira

A Câmara de Vila Franca de Xira promove, no próximo dia 17 de Maio, mais uma edição da iniciativa “Caminhos com História”, uma caminhada gratuita que convida os participantes a descobrir os arredores da cidade através de um percurso circular de cerca de 12 quilómetros. Organizada pela Divisão de Desporto do município, com o apoio do grupo Caminheiros Daqui e d’Além, a actividade alia prática desportiva ao contacto com a natureza e o património local, proporcionando uma manhã diferente ao ar livre. Com partida e chegada na Rua 2 de Abril, junto à entrada do Parque Urbano Luís César Pereira, em Vila Franca de Xira, o trajecto é descrito como “desafiante”, incluindo trilhos com piso irregular, troços em terra batida, calçada e asfalto. Ao longo do percurso, os participantes terão oportunidade de passar por vários pontos de interesse, entre os quais a Fonte de Santa Sofia, a Capela de Nossa Senhora da Saúde, o Miradouro da Boa Vista e o Miradouro dos Remédios. A organização sublinha, no entanto, que esta iniciativa privilegia sobretudo a vertente física, pelo que as referências históricas aos locais visitados serão breves. A concentração está marcada para as 08h00, com início da caminhada às 08h30 e chegada prevista para as 12h30.

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia. Os interessados podem inscrever-se através do formulário disponível na página de Facebook do evento ou enviar nome e data de nascimento para o email desporto@cm-vfxira.pt.