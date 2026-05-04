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Desporto | 04-05-2026 15:00

Clovis Dias em bom plano em torneio internacional de ginástica artística

Clovis Dias em bom plano em torneio internacional de ginástica artística
FOTO CGTN
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O atleta do Clube de Ginástica de Torres Novas, Clovis Dias, participou no 15.º Torneio Internacional Gymsport de Ginástica Artística, que teve lugar no Centro de Congressos de Matosinhos, com a presença de 150 ginastas de 10 países.

O atleta do Clube de Ginástica de Torres Novas, Clovis Dias, participou no 15.º Torneio Internacional Gymsport de Ginástica Artística, que teve lugar no Centro de Congressos de Matosinhos, com a presença de 150 ginastas de 10 países. O ginasta, no seu primeiro ano no escalão sénior, conseguiu alcançar o sexto lugar na classificação geral no primeiro dia de competição. Para além de ter sido o terceiro melhor português em competição, conseguiu o apuramento para as finais de solo, cavalo, argolas, paralelas e barra-fixa.
No segundo dia de competição, Clovis Dias focou-se na competição de solo, argolas e paralelas, conseguindo subir ao pódio em terceiro lugar nas argolas. Foi ainda 5.º nas paralelas e 6.º no solo. O jovem ginasta foi acompanhado pelo treinador, Diogo Soares, em representação do CGTN e da Associação de Ginástica e Santarém. Em representação da Associação de Ginástica de Santarém, esteve também o juiz de Ginástica Artística Masculina, Afonso Bonito, que teve a sua primeira experiência internacional como júri.

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