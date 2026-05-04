Fazendense reforça liderança com triunfo claro e Mação perde terreno
A 27.ª jornada da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém teve 28 golos e mexeu nas contas do topo da classificação e da luta pela manutenção.
O Fazendense deu mais um passo importante na corrida ao título ao vencer o Torres Novas por 3-0, num resultado que reforça a sua posição no primeiro lugar da tabela. A equipa lidera agora com 67 pontos e mantém uma vantagem confortável sobre os perseguidores. O Mação, segundo classificado, perdeu terreno ao empatar a uma bola frente ao Atlético Ouriense. Com este resultado, a formação maçaense soma 64 pontos e vê o líder afastar-se ligeiramente numa fase decisiva da época.
Quem também esteve em destaque foi o Porto Alto, que venceu a União de Tomar por 3-1 e consolidou o terceiro lugar, agora com 55 pontos. Nos restantes encontros, Abrantes Benfica e Pontével protagonizaram um dos jogos mais emotivos da jornada, empatando a três golos. O Coruchense venceu o Alcanenense por 2-1, enquanto o Amiense foi ao terreno do Tramagal ganhar por 2-1. Cartaxo e Entroncamento dividiram pontos, com um empate a duas bolas. Nota ainda para a vitória dos Águias de Alpiarça sobre o Riachense, por 3-0, num resultado importante para as contas da permanência.
No fundo da classificação, a situação continua difícil para várias equipas. O Riachense ocupa o 14.º lugar, com 19 pontos, os mesmos do Cartaxo, que segue na 15.ª posição. O Tramagal permanece no último lugar, com apenas oito pontos, numa situação cada vez mais complicada.