Ivo Elias é o novo presidente do Sport Lisboa e Cartaxo

Os sócios do Sport Lisboa e Cartaxo elegeram uma nova direcção para o mandato 2026/2028. Ivo Elias foi eleito presidente e tem como vice-presidentes Carla Santos e Bruno Gonçalves. Cláudio Santos é o tesoureiro e Filipe Magalhães assume o cargo de secretário. Como vogais estão Ricardo Gaspar, Martim Pires, Miguel Cruz, Guilherme Gonçalves, Elsa Jaime e Ana Dias.

“Esta equipa assume o compromisso de trabalhar com dedicação, ambição e espírito de união, sempre em prol do crescimento do nosso clube”, lê-se em publicação partilhada nas redes sociais do Sport Lisboa e Cartaxo.