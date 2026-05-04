Desporto | 04-05-2026 12:00
Ivo Elias é o novo presidente do Sport Lisboa e Cartaxo
FOTO DR
Os sócios do Sport Lisboa e Cartaxo elegeram uma nova direcção para o mandato 2026/2028.
Os sócios do Sport Lisboa e Cartaxo elegeram uma nova direcção para o mandato 2026/2028. Ivo Elias foi eleito presidente e tem como vice-presidentes Carla Santos e Bruno Gonçalves. Cláudio Santos é o tesoureiro e Filipe Magalhães assume o cargo de secretário. Como vogais estão Ricardo Gaspar, Martim Pires, Miguel Cruz, Guilherme Gonçalves, Elsa Jaime e Ana Dias.
“Esta equipa assume o compromisso de trabalhar com dedicação, ambição e espírito de união, sempre em prol do crescimento do nosso clube”, lê-se em publicação partilhada nas redes sociais do Sport Lisboa e Cartaxo.
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