Desporto | 04-05-2026 18:00
Rota dos Falcões promete um grande dia de BTT em Santa Cita
foto ilustrativa
A aldeia de Santa Cita, em Tomar, recebe no dia 10 de Maio a 11ª edição da Rota dos Falcões, prova de referência no calendário regional de BTT.
A aldeia de Santa Cita, em Tomar, recebe no dia 10 de Maio a 11ª edição da Rota dos Falcões, prova de referência no calendário regional de BTT, integrado como a 2ª prova do Troféu Ribatejo Norte. A organização cabe aos Falcões BTT – Secção de BTT da ACR Santa Cita, que se prepara para acolher mais de 300 atletas, num ambiente que combina competição, convívio e espírito desportivo.
A competição conta com dois percursos distintos, de 35 km e 55 km, pensados para diferentes níveis de preparação. A concentração e partida têm lugar no Largo D. Dinis, com arranque marcado para as 9h00.
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