Casa do Benfica da Golegã brilha nos Nacionais de Kempo

A equipa de Kempo da Casa do Benfica da Golegã esteve em grande destaque nos Campeonatos Nacionais de Kempo 2026, realizados nos dias 2 e 3 de Maio, com prestações de elevado nível competitivo e vários atletas a subirem ao pódio. No dia 2 de Maio, nas Caldas da Rainha, decorreu o Campeonato Nacional de Formação de Kempo, que contou com a participação de 43 equipas de todo o país. Nos escalões de formação, até aos 13 anos, a formação da Casa do Benfica da Golegã alcançou o 15.º lugar colectivo. Individualmente, os resultados foram de grande relevo. Carminho Galinha e Gonçalo Serra sagraram-se campeões nacionais de Light Kempo, tendo Gonçalo Serra conquistado ainda o terceiro lugar em Semi Kempo. Sofia Serra também se sagrou campeã nacional em Light Kempo e vice-campeã nacional em Semi Kempo. Francisco Fernandes terminou a prova de Semi Kempo no sétimo lugar.

A 3 de Maio, a equipa voltou ao tatami para disputar o Campeonato Nacional de Kempo – Disciplinas de Pleno 2026, competição que reuniu 31 equipas e alguns dos melhores atletas nacionais dos vários escalões. A Casa do Benfica da Golegã terminou na 13.ª posição colectiva, voltando a destacar-se nos resultados individuais. Gonçalo Serra conquistou três títulos nacionais, em Submission Kempo, Submission Kempo No Gi e Full Kempo Iniciação. Sofia Serra subiu novamente ao lugar mais alto do pódio em Submission Kempo No Gi e Full Kempo Iniciação, somando ainda o título de vice-campeã nacional em Submission. Carmo Triães sagrou-se campeã nacional em Full Kempo Iniciação e Submission Kempo No Gi, além de vice-campeã nacional em Submission Kempo. Francisco Fernandes e João Centeio foram ambos vice-campeões nacionais em Full Kempo Iniciação.