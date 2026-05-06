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Desporto | 06-05-2026 17:24

Rugby Clube de Santarém segura lugar entre a elite nacional

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Equipa scalabitana venceu o CDUP por 48-34, no CNEMA, e garantiu a manutenção na Divisão de Honra a duas jornadas do fim do campeonato.

O Rugby Clube de Santarém (RCS) confirmou a permanência no TOP 12 Nacional, principal escalão do rugby português, depois de vencer em casa o Centro Desportivo Universitário do Porto (CDUP), por 48-34. O triunfo, alcançado no CNEMA, permitiu ao clube scalabitano garantir a manutenção quando ainda faltam disputar duas jornadas do campeonato.
A continuidade na Divisão de Honra representa mais um marco no percurso recente do RCS, que na época passada chegou pela primeira vez ao escalão maior da modalidade, um feito inédito na história do clube. Depois da estreia entre os grandes do rugby nacional, a equipa de Santarém conseguiu agora confirmar que tem argumentos para se manter na elite.
O presidente do Rugby Clube de Santarém, Nuno Serra, sublinhou o significado colectivo da conquista. “Voltámos a pôr o nome de Santarém num dos lugares mais altos do desporto nacional”, afirmou, deixando uma palavra de reconhecimento aos atletas, equipa técnica, dirigentes, patrocinadores e entidades públicas que têm apoiado o clube. Para Nuno Serra, o contributo de todos tem sido determinante para consolidar um projecto desportivo que continua a afirmar Santarém no mapa do rugby português.

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