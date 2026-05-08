Búzios soma 11 pódios no Distrital Nadador Completo em Santarém

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche conquistou 11 pódios no Torneio Distrital Nadador Completo, realizado no dia 3 de Maio, em Santarém, competição que reuniu 11 clubes.

O regulamento da prova prevê a realização dos quatro estilos na distância de 100 metros, além da prova de 200 estilos, sendo a classificação final individual definida através do somatório das pontuações obtidas pelos nadadores.

A equipa de Coruche participou com 23 atletas e arrecadou seis medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze.

Os títulos distritais foram conquistados por Matilde Bibi, em Infantil A/Absoluto, David Pacheco, em Juvenil A, Leonor Martins, também em Juvenil A, Artur Saramago, em Sénior, e Sofia Pereira, em Juvenil B.

As medalhas de prata foram alcançadas por Catarina Galvão, em Júnior, e Catarina Carlota, em Sénior. Já os terceiros lugares do pódio foram obtidos por Tomás Santos, em Sénior, Rita Ferreira, em Juvenil B, e Alícia Deep, em Infantil A.

Além das medalhas, os atletas da Búzios alcançaram 62 novos recordes pessoais, com destaque para dois novos recordes do clube estabelecidos por David Pacheco, nos 200 estilos, e Matilde Bibi, nos 100 costas.

Nas classificações finais individuais, Rita Alves foi quarta classificada em Infantil A. Matias Pacheco, em Infantil A, Maria do Carmo, em Juvenil A, e Carlos Lourenço, em Infantil B, terminaram na quinta posição.

Heliodoro Sombreireiro alcançou o sexto lugar em Juvenil B, Hugo Silva foi sétimo em Sénior, enquanto António Rouxinol, em Juvenil B, e João Monteiro, em Infantil A, terminaram no oitavo posto.

Dinis Nunes, em Juvenil B, e Maria Santos, em Infantil A, foram nonos classificados, ao passo que Sebastião Borlinhas, em Juvenil B, terminou em décimo lugar e Eduardo Rosa, também em Juvenil B, ficou na 11.ª posição.