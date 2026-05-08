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Desporto | 08-05-2026 15:00

Caminhada em Almeirim assinala Dia Mundial da Asma

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USF Cortes D’Almeirim e Marquesa de Alorna juntam-se à iniciativa nacional do GRESP para sensibilizar a população para a prevenção e controlo da doença respiratória.

As Unidades de Saúde Familiar Cortes D’Almeirim e Marquesa de Alorna vão assinalar o Dia Mundial da Asma com uma caminhada aberta à comunidade, no dia 19 de Maio, entre as 10h00 e as 12h00, no parque da Zona Norte de Almeirim. A iniciativa integra também actividades de educação para a saúde, com o objectivo de reforçar a literacia em saúde respiratória, alertar para a importância da prevenção e controlo da asma e promover estilos de vida mais saudáveis.
A acção realiza-se no âmbito de uma iniciativa do GRESP – Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) – que pretende envolver profissionais de saúde e população na consciencialização para uma doença crónica que afecta milhares de pessoas. A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade. As inscrições devem ser feitas presencialmente na USF Cortes D’Almeirim ou na USF Marquesa de Alorna. Mais informações podem ser obtidas junto dos respectivos secretariados.

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