Caminhada em Almeirim assinala Dia Mundial da Asma

As Unidades de Saúde Familiar Cortes D’Almeirim e Marquesa de Alorna vão assinalar o Dia Mundial da Asma com uma caminhada aberta à comunidade, no dia 19 de Maio, entre as 10h00 e as 12h00, no parque da Zona Norte de Almeirim. A iniciativa integra também actividades de educação para a saúde, com o objectivo de reforçar a literacia em saúde respiratória, alertar para a importância da prevenção e controlo da asma e promover estilos de vida mais saudáveis.

A acção realiza-se no âmbito de uma iniciativa do GRESP – Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) – que pretende envolver profissionais de saúde e população na consciencialização para uma doença crónica que afecta milhares de pessoas. A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade. As inscrições devem ser feitas presencialmente na USF Cortes D’Almeirim ou na USF Marquesa de Alorna. Mais informações podem ser obtidas junto dos respectivos secretariados.