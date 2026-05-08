Festival de Natação Artística na noite de sábado em Santarém

O Complexo Aquático Municipal de Santarém acolhe na noite de sábado, 9 de Maio, o XII Festival de Natação Artística de Santarém.

O Complexo Aquático Municipal de Santarém acolhe na noite de sábado, 9 de Maio, o XII Festival de Natação Artística de Santarém, organizado pela empresa municipal Viver Santarém. O evento tem início marcado para as 21h00 e as entradas são gratuitas. Vão participar equipas da Escola de Actividades Aquáticas de Santarém, Clube Fluvial Portuense, Cascais Water Polo, Complexo Desportivo Municipal da Abóboda, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, AVQA, Clube de Natação da Amadora, Portinado, Município de Lagoa e Sport Algés e Dafundo

