Gilberto Leandro reeleito presidente da Académica de Santarém

O empresário Gilberto Leandro foi reeleito presidente da Associação Académica de Santarém para o biénio 2026/2028, que assim avança para o segundo mandato como líder de uma vasta equipa. “Este é mais um passo na continuidade de um projecto que tem vindo a afirmar a Associação Académica de Santarém, reforçando o compromisso com o crescimento sustentado do clube, a formação desportiva e os valores que o representam. Com os novos órgãos agora em funções, inicia-se um novo ciclo de trabalho, ambição e responsabilidade, sempre com foco no futuro da Briosa e naquilo que melhor serve os seus atletas, sócios e comunidade”, partilhou o clube nas redes sociais.