uma parceria com o Jornal Expresso
08/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 08-05-2026 18:00

Gilberto Leandro reeleito presidente da Académica de Santarém

Gilberto Leandro reeleito presidente da Académica de Santarém
FOTO – Facebook Associação Académica de Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O empresário Gilberto Leandro foi reeleito presidente da Associação Académica de Santarém para o biénio 2026/2028, que assim avança para o segundo mandato como líder de uma vasta equipa.

O empresário Gilberto Leandro foi reeleito presidente da Associação Académica de Santarém para o biénio 2026/2028, que assim avança para o segundo mandato como líder de uma vasta equipa. “Este é mais um passo na continuidade de um projecto que tem vindo a afirmar a Associação Académica de Santarém, reforçando o compromisso com o crescimento sustentado do clube, a formação desportiva e os valores que o representam. Com os novos órgãos agora em funções, inicia-se um novo ciclo de trabalho, ambição e responsabilidade, sempre com foco no futuro da Briosa e naquilo que melhor serve os seus atletas, sócios e comunidade”, partilhou o clube nas redes sociais.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região