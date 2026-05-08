Karate de Aveiras de Cima brilha no Nacional com ouro e dois bronzes
O Clube Karate de Aveiras de Cima voltou a afirmar-se no panorama nacional da modalidade, com três atletas a conquistarem lugares de pódio no Campeonato Nacional de Karate.
O Clube Karate de Aveiras de Cima voltou a afirmar-se no panorama nacional da modalidade, com três atletas a conquistarem lugares de pódio no Campeonato Nacional de Karate, nos escalões de Infantis a Juvenis, que decorreu nos dias 2 e 3 de Maio, em Albufeira. Beatriz Santos esteve em grande destaque ao sagrar-se bicampeã nacional em kumite juvenil feminino -45kg, reforçando o seu estatuto entre as melhores atletas nacionais do escalão. Também Melissa Fuzeiro e Carmo Santos subiram ao pódio, ambas com medalhas de bronze: Melissa em kumite iniciado feminino -37kg e Carmo em kumite iniciado feminino -30kg.
O clube sublinha ainda a importância dos valores associados ao karate, como a disciplina, o respeito e a perseverança, considerando-os fundamentais não apenas para o crescimento desportivo, mas também para a formação pessoal dos jovens atletas.