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Desporto | 08-05-2026 21:00

Polidesportivo de Vialonga requalificado com homenagem a João Rossi

Polidesportivo de Vialonga requalificado com homenagem a João Rossi
Polidesportivo do Cabo foi requalificado com homenagem ao falecido músico João Rossi - foto O MIRANTE
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Polidesportivo do Cabo de Vialonga apresenta-se de cara renovada após reabilitação. Pintura artística no recinto é uma homenagem a João Rossi, mentor dos Wet Bed Gang, falecido em 2014.

A cerimónia de inauguração das obras de requalificação do Polidesportivo do Cabo de Vialonga ficou marcada pela homenagem a João Rossi, dos Wet Bed Gang (WBG), falecido em 2014, retratado na pintura artística executada no piso do renovado espaço. A requalificação do recinto foi realizada no âmbito do Projecto 7 BarrisMundo (Do Bairro para o Mundo), da Operação Integrada Local-OIL Vialonga, correspondendo a um investimento total de 170.450 euros mais IVA, que incluiu a pintura artística, o arranjo e pintura das bancadas e do muro de suporte envolvente, a marcação do campo e a instalação de redes nas balizas, entre outros melhoramentos.
“Este é um projecto muito simbólico, pela homenagem ao Rossi e pelas ideias que parecem impossíveis, mas que se materializam. Espero que nos ajudem a conservar este espaço, a viver este espaço e também a dar continuidade a todo o talento, energia e a toda a capacidade de fazer a diferença que Vialonga tem demonstrado”, afirmou o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, no decorrer da cerimónia, realizada a 18 de Abril.
A pintura no polidesportivo apresenta um diamante que simboliza o Prémio “Diamante” alcançado com a música “Devia Ir”, dos WBG, o primeiro single português a alcançar o prestigioso galardão (mais de 27 milhões de reproduções em plataformas de streaming em Portugal e 57 milhões de visualizações no YouTube). Para Fábio Barbosa, irmão de Rossi, tratou-se de um dia especial de homenagem. “Wet Bed Gang é a voz de Vialonga e vai continuar a ser”, garantiu.
A pintura foi realizada por SMILE/Ivo Santos, artista urbano e plástico, assinalando a sua estreia numa pintura “horizontal”, uma vez que, por norma, realiza trabalhos em fachadas. A inauguração teve início com a actuação do Grupo Batucadeiras de Vialonga, da Associação dos Africanos de Vila Franca de Xira, e terminou, após os discursos e o descerramento da placa, com um jogo amigável de futebol da classe traquinas do Grupo Desportivo “Os Patuscos” de Vialonga.

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