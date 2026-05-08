Rafaela Mendes brilha em Bratislava e ajuda Portugal a vencer Orca Cup

A selecção portuguesa de natação venceu a Orca Cup, competição internacional realizada entre 1 e 3 de Maio, em Bratislava, na Eslováquia, onde participaram mais de mil nadadores de sete países. Em grande evidência esteve Rafaela Mendes, atleta do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), que integrou a comitiva nacional acompanhada pelo seu treinador. A nadadora torrejana assinou uma prestação de alto nível ao vencer as provas de 50, 100 e 200 metros costas, afirmando-se como uma das grandes figuras da selecção portuguesa e da competição. Rafaela Mendes alcançou ainda a segunda melhor pontuação feminina da Orca Cup e estabeleceu dois novos recordes pessoais nos 100 e 200 metros costas.

No total, a atleta participou em cinco provas, venceu três e foi finalista em todas. Além dos triunfos nas provas de costas, terminou no quarto lugar nos 100 metros mariposa e no sexto lugar nos 50 metros mariposa, confirmando a sua regularidade competitiva num torneio de forte exigência internacional. Também em território nacional, o Clube de Natação de Torres Novas voltou a estar em destaque. No dia 3 de Maio, no Torneio Nadador Completo, realizado em Santarém, Duarte Mendes venceu o escalão de Juvenil B e Afonso Evaristo triunfou na categoria de juniores. Laura Correia, Rita Valentim, Margarida Formigo, Rodrigo Alegria e Salvador Vieira alcançaram o segundo lugar nas respectivas categorias.