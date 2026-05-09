uma parceria com o Jornal Expresso
09/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 09-05-2026 07:00

Benfica do Ribatejo brilha no Nacional de Karaté com dois campeões e um bronze

Benfica do Ribatejo brilha no Nacional de Karaté com dois campeões e um bronze
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Três jovens atletas do Centro de Karaté Amicale Almeirim deram nas vistas no Campeonato Nacional da Federação Nacional de Karaté Portugal.

Três jovens atletas do Centro de Karaté Amicale Almeirim deram nas vistas no Campeonato Nacional da Federação Nacional de Karaté Portugal, ao conquistarem dois títulos nacionais e um terceiro lugar, confirmando o bom momento da formação do clube. Duarte Jordão, Carlota Batista e João Matias Pedro subiram ao pódio na competição realizada nos dias 2 e 3 de Maio, em Albufeira, depois de já se terem destacado no Campeonato Regional Centro-Sul, que lhes garantiu o apuramento para a fase nacional. Carlota Batista sagrou-se campeã nacional em kumite iniciado feminino –30kg, enquanto Duarte Jordão confirmou o seu estatuto ao tornar-se bicampeão nacional em kumite iniciado masculino –30kg. João Matias Pedro completou a prestação de destaque do clube ao conquistar o terceiro lugar em kumite juvenil masculino +60kg.
O Centro de Karaté Amicale Almeirim sublinha que estes resultados são fruto de um trabalho consistente desenvolvido ao longo dos últimos anos. O clube destaca também o papel do treinador Paulo Sérgio Jordão, antigo atleta do Amicale Karate Santarém e várias vezes campeão nacional, cuja orientação tem sido determinante na evolução competitiva dos jovens karatecas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região