Benfica do Ribatejo brilha no Nacional de Karaté com dois campeões e um bronze
Três jovens atletas do Centro de Karaté Amicale Almeirim deram nas vistas no Campeonato Nacional da Federação Nacional de Karaté Portugal.
Três jovens atletas do Centro de Karaté Amicale Almeirim deram nas vistas no Campeonato Nacional da Federação Nacional de Karaté Portugal, ao conquistarem dois títulos nacionais e um terceiro lugar, confirmando o bom momento da formação do clube. Duarte Jordão, Carlota Batista e João Matias Pedro subiram ao pódio na competição realizada nos dias 2 e 3 de Maio, em Albufeira, depois de já se terem destacado no Campeonato Regional Centro-Sul, que lhes garantiu o apuramento para a fase nacional. Carlota Batista sagrou-se campeã nacional em kumite iniciado feminino –30kg, enquanto Duarte Jordão confirmou o seu estatuto ao tornar-se bicampeão nacional em kumite iniciado masculino –30kg. João Matias Pedro completou a prestação de destaque do clube ao conquistar o terceiro lugar em kumite juvenil masculino +60kg.
O Centro de Karaté Amicale Almeirim sublinha que estes resultados são fruto de um trabalho consistente desenvolvido ao longo dos últimos anos. O clube destaca também o papel do treinador Paulo Sérgio Jordão, antigo atleta do Amicale Karate Santarém e várias vezes campeão nacional, cuja orientação tem sido determinante na evolução competitiva dos jovens karatecas.