Benfica do Ribatejo brilha no Nacional de Karaté com dois campeões e um bronze

Três jovens atletas do Centro de Karaté Amicale Almeirim deram nas vistas no Campeonato Nacional da Federação Nacional de Karaté Portugal, ao conquistarem dois títulos nacionais e um terceiro lugar, confirmando o bom momento da formação do clube. Duarte Jordão, Carlota Batista e João Matias Pedro subiram ao pódio na competição realizada nos dias 2 e 3 de Maio, em Albufeira, depois de já se terem destacado no Campeonato Regional Centro-Sul, que lhes garantiu o apuramento para a fase nacional. Carlota Batista sagrou-se campeã nacional em kumite iniciado feminino –30kg, enquanto Duarte Jordão confirmou o seu estatuto ao tornar-se bicampeão nacional em kumite iniciado masculino –30kg. João Matias Pedro completou a prestação de destaque do clube ao conquistar o terceiro lugar em kumite juvenil masculino +60kg.

O Centro de Karaté Amicale Almeirim sublinha que estes resultados são fruto de um trabalho consistente desenvolvido ao longo dos últimos anos. O clube destaca também o papel do treinador Paulo Sérgio Jordão, antigo atleta do Amicale Karate Santarém e várias vezes campeão nacional, cuja orientação tem sido determinante na evolução competitiva dos jovens karatecas.