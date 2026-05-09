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Desporto | 09-05-2026 07:00

Competição nacional de xadrez joga-se em Vila Franca de Xira este fim de semana

xadrez jovens jogo ilustrativ
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O evento é promovido pela Federação Portuguesa de Xadrez, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e inclui ainda uma Fanzone de acesso gratuito no espaço exterior do pavilhão, integrada no programa Mês da Juventude 2026. Destaque será a presença de um robô com inteligência artificial capaz de desafiar visitantes para partidas de xadrez.

A cidade de Vila Franca de Xira recebe, nos dias 9 e 10 de maio, um dos mais importantes eventos do calendário nacional de xadrez, reunindo cerca de 450 jogadores de todo o país no Pavilhão Multiusos do Cevadeiro.
Em destaque estarão os Campeonatos Nacionais de Jovens de Partidas Semi-rápidas, nas vertentes individual e colectiva, bem como o Campeonato Nacional de Veteranos por Equipas. A competição contará com atletas de vários escalões etários, desde Sub-08 até Sub-20, além das categorias de veteranos +50 e +65 anos.
No sábado, 9 de maio, realizam-se as provas individuais jovens, com a atribuição de 14 títulos nacionais — sete absolutos e sete femininos — nos escalões de Sub-20, Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12, Sub-10 e Sub-08.
Já no domingo, 10 de maio, decorrem os torneios colectivos. Serão atribuídos os títulos nacionais dos escalões Sub-14 a Sub-20 (Grupo A) e Sub-08 a Sub-12 (Grupo B), além das competições de veteranos nas categorias +50 e +65 anos.
O evento é promovido pela Federação Portuguesa de Xadrez, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e inclui ainda uma Fanzone de acesso gratuito no espaço exterior do pavilhão, integrada no programa Mês da Juventude 2026.
Entre as várias atividades previstas estão workshops orientados por treinadores certificados, áreas de jogo informal, um tabuleiro gigante e a presença de um robô com inteligência artificial capaz de desafiar visitantes para partidas de xadrez, proporcionando uma experiência interactiva e inovadora para participantes e público.

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