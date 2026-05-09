Rui Silva e Tânia Prates apadrinham Corrida das Pontes em Coruche

Rui Silva, medalha de bronze nos 1500 metros nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, e Tânia Prates, antiga atleta formada no Clube de Atletismo de Coruche, são os padrinhos da 20.ª Corrida das Pontes, que se realiza a 31 de Maio, em Coruche.

A edição comemorativa dos 20 anos da prova conta, assim, com duas figuras ligadas ao atletismo por percursos distintos. Rui Silva leva à Corrida das Pontes a marca de uma carreira construída ao mais alto nível internacional, enquanto Tânia Prates representa a ligação à formação desportiva local e à memória do atletismo coruchense.

Rui Silva destacou-se no meio-fundo nacional e internacional, tendo conquistado a medalha de bronze nos 1500 metros nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Foi também campeão do mundo de pista curta, em Lisboa, em 2001, vice-campeão mundial em Budapeste, em 2004, e medalha de bronze nos Campeonatos do Mundo de Helsínquia, em 2005.

Tânia Prates iniciou-se no Clube de Atletismo de Coruche aos nove anos, sob orientação de Mário Aníbal, e sagrou-se campeã nacional federada infantil em salto em comprimento e 60 metros barreiras, em 1997. Mais tarde, integrou a Associação 20 km de Almeirim.

A presença dos dois padrinhos pretende reforçar o significado simbólico da edição dos 20 anos, juntando a referência olímpica de Rui Silva ao percurso local de Tânia Prates, numa prova que tem cruzado a vertente competitiva com uma participação cada vez mais alargada.

Organizada pelo Serviço de Desporto do Município de Coruche, com colaboração técnica da empresa Trilho Perdido, a Corrida das Pontes terá partida e chegada no Parque do Sorraia, junto ao Pavilhão Multiusos. A prova principal disputa-se na distância de 10 quilómetros, em percurso certificado pela Federação Portuguesa de Atletismo e pela World Athletics.

Além da corrida principal, o programa inclui a Corrida da Família, com duas opções de participação, de três e sete quilómetros, destinada a atletas, famílias, caminhantes e participantes de várias idades.

As inscrições decorrem exclusivamente “online”, através do sítio oficial do evento, e encerram a 24 de Maio. A participação na Corrida das Pontes tem o custo de 10 euros nesta fase final de inscrições, enquanto a Corrida da Família é gratuita, embora sujeita a inscrição obrigatória.

Depois de ter alcançado 1400 inscritos em 2025, a Corrida das Pontes já ultrapassou esse número em 2026, aproximando-se do limite máximo definido de 800 participantes em cada prova.