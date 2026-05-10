Azinhaga, Lapas, Sardoal e Carvalhal na luta pelo título da liga de futebol feminino

Os quartos-de-final da Liga Feminina CAF O MIRANTE deixaram pelo caminho Alcaravela, Forte da Casa, Riachense e Alhandra, confirmando quatro equipas com ambição e argumentos para discutir o acesso à final. As meias-finais jogam-se a 30 de Maio. O Azinhaga AC entrou com autoridade na fase decisiva da competição e não deu hipóteses ao G.D. Alcaravela, vencendo por claros 4-0. A equipa confirmou em campo o estatuto competitivo que tem vindo a construir e chega às meias-finais com moral elevada. Também a Juventude Lapas mostrou força ofensiva, ao bater o CRC Forte da Casa por 5-2, num jogo com muitos golos e em que a eficácia fez a diferença. A formação de Lapas segue em frente com uma vitória expressiva e vai agora medir forças com os Lagartos do Sardoal.

O apuramento mais dramático foi precisamente o dos Lagartos do Sardoal, que empataram 1-1 com o CA Riachense no tempo regulamentar e resolveram a eliminatória nas grandes penalidades, vencendo por 3-0. No outro duelo dos quartos-de-final, os Lobos do Carvalhal venceram o Alhandra SC por 2-0 e garantiram presença nas meias-finais, onde terão pela frente o Azinhaga AC.

As meias-finais estão marcadas para 30 de Maio, com dois jogos que prometem intensidade e equilíbrio: Azinhaga AC frente aos Lobos do Carvalhal e Juventude Lapas frente aos Lagartos do Sardoal. Quatro equipas, dois lugares na final e uma certeza: a Liga Feminina CAF O MIRANTE entra agora na fase em que cada detalhe pode decidir.