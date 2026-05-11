uma parceria com o Jornal Expresso
11/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 11-05-2026 11:59

Thomar Athletics brilha na montanha com dois pódios colectivos no Nacional

Thomar Athletics brilha na montanha com dois pódios colectivos no Nacional
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Thomar Athletics esteve em destaque no Campeonato Nacional de Corrida de Montanha – Up Hill, disputado no sábado, 9 de Maio, em Alegrete, concelho de Portalegre, ao conquistar dois pódios colectivos e vários resultados individuais de relevo.

O Thomar Athletics esteve em destaque no Campeonato Nacional de Corrida de Montanha – Up Hill, disputado no sábado, 9 de Maio, em Alegrete, concelho de Portalegre, ao conquistar dois pódios colectivos e vários resultados individuais de relevo. A formação tomarense confirmou o bom momento competitivo ao alcançar o segundo lugar por equipas no sector masculino e o terceiro posto no sector feminino, reforçando a sua presença entre os clubes mais fortes da modalidade.
No plano individual, André Braz foi uma das grandes figuras da comitiva, ao sagrar-se campeão nacional de Sub-23. Ricardo Fonseca também esteve em evidência, terminando no terceiro lugar da geral e em segundo entre os seniores masculinos. Hugo Machado completou o conjunto de pódios do Thomar Athletics, ao conquistar o terceiro lugar no escalão M50.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região