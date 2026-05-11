Thomar Athletics brilha na montanha com dois pódios colectivos no Nacional

O Thomar Athletics esteve em destaque no Campeonato Nacional de Corrida de Montanha – Up Hill, disputado no sábado, 9 de Maio, em Alegrete, concelho de Portalegre, ao conquistar dois pódios colectivos e vários resultados individuais de relevo. A formação tomarense confirmou o bom momento competitivo ao alcançar o segundo lugar por equipas no sector masculino e o terceiro posto no sector feminino, reforçando a sua presença entre os clubes mais fortes da modalidade.

No plano individual, André Braz foi uma das grandes figuras da comitiva, ao sagrar-se campeão nacional de Sub-23. Ricardo Fonseca também esteve em evidência, terminando no terceiro lugar da geral e em segundo entre os seniores masculinos. Hugo Machado completou o conjunto de pódios do Thomar Athletics, ao conquistar o terceiro lugar no escalão M50.