Ana Tomaz saiu de Almeirim para cumprir o sonho de jogar no Sporting

Aos 19 anos, a futebolista natural do concelho de Almeirim começa a afirmar-se na equipa principal feminina do Sporting Clube de Portugal. Depois de crescer nos relvados ribatejanos, passar pela Madeira e chegar a Alvalade, a jovem avançada Ana Tomaz já marcou pelas leoas e soma internacionalizações pelos escalões jovens de Portugal. Nascida a 12 de Julho de 2006, saiu cedo da zona de conforto, atravessou etapas exigentes e chegou ao Sporting com a ambição de quem sabe que o talento só conta quando é acompanhado por trabalho.

O nome de Ana Tomaz ganhou projecção nacional em Fevereiro, quando entrou nos últimos minutos do encontro entre Valadares Gaia e Sporting CP, da Liga BPI, e transformou um jogo preso num triunfo leonino. Lançada a cinco minutos do fim, apareceu aos 90+4 minutos para abrir o marcador e voltou a marcar aos 90+7, selando o 0-2. Em poucos minutos, estreou-se a marcar pela equipa principal e assinou uma tarde que fica na memória.

Mas a história começou longe dos holofotes de Alvalade. Ana Tomaz deu os primeiros passos no futebol em Almeirim, antes de rumar ao Marítimo na época 2022/2023. A mudança para a Madeira foi um teste duro para uma jovem ainda em idade júnior. Longe da família, obrigada a crescer dentro e fora do campo, ganhou maturidade e outra noção da exigência competitiva. Em 2023/2024 chegou ao Sporting CP, onde foi integrada no projecto leonino e passou a trabalhar para se aproximar da equipa principal. O clube renovou o contrato de formação com a jogadora em Setembro de 2025, destacando os 19 golos apontados nas duas temporadas anteriores ao serviço das leoas. Vestir de verde e branco é um sonho antigo, mas também uma responsabilidade: num clube de grande dimensão, cada treino exige concentração, intensidade e outra forma de estar.

A evolução física tem sido uma das marcas do seu crescimento. Depois da passagem pelo Marítimo, encontrou no Sporting uma realidade mais profissional, onde a preparação e os hábitos de trabalho passaram a pesar tanto como a inspiração. O talento que em Almeirim se via na facilidade de chegar ao golo teve de ganhar corpo, disciplina e capacidade para responder a jogos de outro ritmo. Também na selecção nacional, Ana Tomaz tem vindo a construir caminho. A Federação Portuguesa de Futebol regista a primeira internacionalização em 20 de Setembro de 2022 e contabiliza 23 jogos e seis golos pelos escalões jovens, entre sub-17, sub-18, sub-19 e sub-23. O objectivo assumido é chegar à selecção A, disputar um Europeu ou um Mundial e prolongar uma carreira que ainda está no começo.

Almeirim é o ponto de partida, o lugar da família, das memórias de infância e da identidade que a acompanha quando entra em campo. Aos 19 anos, ainda há muito por conquistar, refere nesta entrevista a O MIRANTE, realizada na Chamusca, terra onde também tem raízes fortes.