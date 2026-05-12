uma parceria com o Jornal Expresso
12/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 12-05-2026 21:00

Bruno Bértolo vice-campeão de Fórmula Foil no Monsaraz Windsurf Festival

Bruno Bértolo vice-campeão de Fórmula Foil no Monsaraz Windsurf Festival
Foto ASC
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O windsurfista alhandrense voltou a destacar-se numa das mais importantes provas nacionais da modalidade.

O atleta da Secção Náutica do Alhandra Sporting Club, Bruno Bértolo, conquistou o título de vice-campeão de Fórmula Foil no Monsaraz Windsurf Festival, competição que decorreu no fim-de-semana de 1 a 3 de Maio, numa organização do Centro Náutico de Monsaraz. O windsurfista alhandrense voltou a destacar-se numa das mais importantes provas nacionais da modalidade, alcançando um segundo lugar na disciplina de Fórmula Foil, perante uma forte concorrência e condições exigentes ao longo dos três dias de competição. A prestação de Bruno Bértolo confirma o bom momento competitivo do atleta e reforça também o trabalho desenvolvido pela Secção Náutica do Alhandra Sporting Club na promoção e desenvolvimento do windsurf.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região