Bruno Bértolo vice-campeão de Fórmula Foil no Monsaraz Windsurf Festival

O atleta da Secção Náutica do Alhandra Sporting Club, Bruno Bértolo, conquistou o título de vice-campeão de Fórmula Foil no Monsaraz Windsurf Festival, competição que decorreu no fim-de-semana de 1 a 3 de Maio, numa organização do Centro Náutico de Monsaraz. O windsurfista alhandrense voltou a destacar-se numa das mais importantes provas nacionais da modalidade, alcançando um segundo lugar na disciplina de Fórmula Foil, perante uma forte concorrência e condições exigentes ao longo dos três dias de competição. A prestação de Bruno Bértolo confirma o bom momento competitivo do atleta e reforça também o trabalho desenvolvido pela Secção Náutica do Alhandra Sporting Club na promoção e desenvolvimento do windsurf.