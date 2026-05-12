uma parceria com o Jornal Expresso
12/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 12-05-2026 18:00

Dois atletas do Povoense apurados para os campeonatos nacionais de pista ao ar livre

atlestismo atletas corrida ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A qualificação dos atletas, para o clube, reflecte o trabalho, dedicação e evolução demonstrada ao longo da temporada.

O União Atlético Povoense (UAP), da Póvoa de Santa Iria, volta a marcar presença nos grandes palcos do atletismo nacional, com dois atletas apurados para os Campeonatos Nacionais de Pista ao Ar Livre, nos escalões Sub-16 e Sub-18. Segundo informa o clube em comunicado, no escalão Sub-16, o atleta José P. Palma garantiu a qualificação para o campeonato nacional na prova de 300 metros barreiras. A competição terá lugar no Seixal, onde o jovem atleta irá representar as cores do clube em mais um importante desafio da época. Já no escalão Sub-18, o atleta Pedro Carmona assegurou a presença no Campeonato Nacional de 5.000 metros marcha, competição que decorrerá em Beja. A qualificação dos atletas, para o clube, reflecte o trabalho, dedicação e evolução demonstrada ao longo da temporada.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região