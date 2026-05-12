Dois atletas do Povoense apurados para os campeonatos nacionais de pista ao ar livre
A qualificação dos atletas, para o clube, reflecte o trabalho, dedicação e evolução demonstrada ao longo da temporada.
O União Atlético Povoense (UAP), da Póvoa de Santa Iria, volta a marcar presença nos grandes palcos do atletismo nacional, com dois atletas apurados para os Campeonatos Nacionais de Pista ao Ar Livre, nos escalões Sub-16 e Sub-18. Segundo informa o clube em comunicado, no escalão Sub-16, o atleta José P. Palma garantiu a qualificação para o campeonato nacional na prova de 300 metros barreiras. A competição terá lugar no Seixal, onde o jovem atleta irá representar as cores do clube em mais um importante desafio da época. Já no escalão Sub-18, o atleta Pedro Carmona assegurou a presença no Campeonato Nacional de 5.000 metros marcha, competição que decorrerá em Beja. A qualificação dos atletas, para o clube, reflecte o trabalho, dedicação e evolução demonstrada ao longo da temporada.