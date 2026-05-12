Duarte Santos voa no Vietnam e carimba passaporte para o Mundial do IronMan no Hawaii
Atleta do Thomar Athletics venceu a categoria M25-29 no IronMan de Da Nang e terminou em quinto lugar da geral, com uma prestação de grande nível sob calor extremo.
Duarte Santos, atleta português do Thomar Athletics, alcançou um resultado de enorme destaque no IronMan de Da Nang, no Vietnam, ao vencer a categoria M25-29 e garantir o apuramento directo para o Campeonato do Mundo da distância, que se realiza em Outubro no Hawaii. Numa prova marcada por temperaturas a rondar os 33 graus, Duarte Santos completou os 3,8 quilómetros de natação, 180 quilómetros de ciclismo e 42,2 quilómetros de corrida em 9h14m37s, marca que lhe valeu ainda o quinto lugar da classificação geral.
O atleta assinou parciais de grande consistência, com 56m59s na natação, 4h43m06s no segmento de bicicleta e 3h27m36s na maratona final. A vitória no escalão M25-29 confirma Duarte Santos entre os nomes em ascensão no triatlo nacional e coloca-o no maior palco mundial da modalidade. O apuramento para o Mundial do IronMan no Hawaii representa um feito de grande significado para o atleta e para o Thomar Athletics, projectando também o nome de Tomar e do desporto português numa das provas mais exigentes do calendário internacional.