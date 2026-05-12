Estradas de Vila Franca de Xira voltam a receber este mês o Rally de Lisboa

O concelho de Vila Franca de Xira vai receber, pelo sexto ano consecutivo, nos dias 29 e 30 de Maio, a passagem do Rally de Lisboa, uma das provas que mais se tem afirmado no calendário automobilístico nacional.

O concelho acolhe a realização da Prova Especial de Classificação (PEC) 3 e da PEC 8, integradas na competição que volta a contar para a Taça de Portugal de Ralis. A PEC 3 realiza-se no dia 29 de Maio, às 17h35, enquanto a PEC 8 decorre no dia 30 de Maio, pelas 11h00.

Os dois troços terão partida na Estrada Municipal 524, junto ao cruzamento com o Caminho Municipal 1240, seguindo em direcção às Cachoeiras e terminando no lugar das Quintas, prometendo proporcionar aos adeptos do desporto motorizado momentos de grande espectáculo ao longo do percurso.

Criado com o objectivo de aproximar o desporto automóvel do público da capital do País, o Rally de Lisboa tem vindo a afirmar-se como uma das provas de maior destaque no panorama dos ralis em Portugal. Integrado na Taça de Portugal de Ralis, o evento reúne pilotos de várias categorias e equipas nacionais, atraindo centenas de aficionados da modalidade a diferentes concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.

A competição distingue-se pela diversidade dos seus percursos, combinando troços rápidos e técnicos em asfalto com cenários naturais marcados pelo rio Tejo, vinhas e zonas rurais, proporcionando desafios exigentes aos pilotos e de grande espectacularidade para o público.

À semelhança das edições anteriores, o Rally de Lisboa percorre vários concelhos da grande Lisboa, reforçando também a promoção turística e económica dos territórios por onde passa. A organização da prova está a cargo do Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, contando com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira.

