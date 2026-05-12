Ginastas infantis e juvenis da Zona Alta vice-campeãs distritais na vertente artística

As bancadas do Ginásio Municipal de Torres Novas estiveram lotadas, nos dias 9 e 10 de Maio, para receber o Campeonato Distrital de Benjamins e Infantis de Ginástica Artística Feminina (GAF) e Masculina (GAM), numa competição organizada pela Associação de Ginástica de Santarém com coorganização da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (UDRZA).

Na competição masculina de benjamins, os dois ginastas da UDRZA, Gonçalo Domingues e Vasco Antunes, alcançaram o quarto lugar por equipas, tendo ambos tido prestações consideradas bastante positivas. Já as benjamins da Ginástica Artística Feminina sagraram-se vice-campeãs distritais, com as ginastas a apresentarem esquemas "simples", mas executados “com rigor e segurança”, adequados à faixa etária. Mais tarde competiram as infantis femininas, que também garantiram o título de vice-campeãs distritais, sendo que, nesta categoria, os esquemas apresentados já revelaram maior grau de complexidade técnica, com várias ginastas a alcançarem notas de execução elevadas.

A associação destaca que os resultados refletem o trabalho desenvolvido pela secção de ginástica da Zona Alta, que conta já com mais de 45 anos de experiência na formação de atletas.