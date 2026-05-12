Natação de Torres Novas conquista quatro medalhas no MeetingXira26

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) conquistou quatro medalhas de prata no MeetingXira26, realizado na piscina olímpica de Vila Franca de Xira. A prova reuniu 476 nadadores em representação de 45 clubes e várias selecções distritais, sendo considerada uma das competições mais importantes da época para os escalões de infantis e juvenis.

No total, os nadadores do clube de Torres Novas participaram em 15 provas, alcançando quatro lugares de pódio, todos medalhas de prata, além de nove presenças em finais A e três em finais B. O principal destaque foi para Clara Madureira, que conquistou duas medalhas de prata nas provas de 200m estilos e 100m bruços, enquanto Laura Correia também subiu ao segundo lugar do pódio nos 100m bruços e Duarte Mendes garantiu igualmente a prata nos 100m de costas.