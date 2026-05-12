Patinagem artística de Rio Maior conquista 21 medalhas e dois troféus colectivos

Sete atletas de patinagem artística do Clube de Natação de Rio Maior alcançaram o primeiro lugar nas respectivas categorias em prova disputada na Glória do Ribatejo.

A secção de patinagem artística do Clube de Natação de Rio Maior conquistou 21 medalhas e duas taças colectivas na Taça da Glória do Ribatejo, competição disputada nos dias 9 e 10 de Maio, na qual o clube esteve em destaque. Entre os principais resultados individuais, destacam-se os primeiros lugares de Teresinha Almeida, Joana Flores, Matilde Carvalho, Mafalda Serveira, Diana Santos, Nádia Carreira e Margarida Pires. Em comunicado, o Clube de Natação de Rio Maior felicitou os atletas, treinadores, famílias e dirigentes pelo trabalho e dedicação demonstrados durante toda a competição, realçando o orgulho nos resultados alcançados durante a prova.